Били и плевали в лицо: алтайские подростки напали на дочь участника СВО

Старшеклассники избили и оплевали двух школьниц на горке в Бийске

В Бийске старшеклассники напали на двух школьниц во время катания на горке. Они пинали девочек и плевали в них. Родители пытаются найти подростков, сообщает Biwork .

Инцидент произошел 23 февраля. Две сестры с дочками 9 и 11 лет вышли на свежий воздух. Дети убежали кататься на горку, но в скором времени вернулись в слезах, грязные и избитые.

«Оказалось, что их исплевали и испинали на горке у школы. Благо, мы были уже одеты — сразу накинули куртки, побежали на место, по пути — звонили в полицию», — рассказала одна и женщин, супруга участника СВО.

Девочки отметили, что сначала группа подростков лет 15-16 предлагали подтолкнуть их с горки, а потом начали смеяться над ними, обзывать родителей и плеваться. Одна из девочек ответила, после чего школьниц стали пинать.

«Зафиксирован ушиб стенки живота, тупая травма живота, ушиб передней брюшной стенки. Также была гематома в области лица, левой щеки, гематома правого плеча. С этими диагнозами она находилась под наблюдением в хирургическом отделении пять суток», — рассказала мать пострадавшей.

Девочки описывают подростков заурядно — темная одежда, высокого роста. Родители просят помощи в розыске малолетних преступников. Отец одной из школьниц служит в зоне СВО. Мужчина не понимает, как его ребенка могли избить, пока он защищает Родину.

