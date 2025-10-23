Били и отбирали телефоны: банда подростков-грабителей кошмарила восток Москвы

Восемь несовершеннолетних жителей столицы стали фигурантами уголовного дела о серии грабежей. Им предъявили обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, 18 октября обвиняемые через мессенджер заманили молодого человека на встречу у дома на улице Дмитриевского. Там они напали на него, избили и похитили его мобильный телефон.

В тот же день еще пятеро фигурантов аналогичным способом напали на другого потерпевшего, отобрав личные вещи и паспорт гражданина РФ.

Все подозреваемые были задержаны в результате совместных действий следователей и оперативных сотрудников. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов), п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) и избрана мера пресечения.

Продолжается работа по установлению возможной причастности подростков к другим аналогичным преступлениям в Москве.

