сегодня в 17:09

Bild: задержанный за диверсию на «Северных потоках» Кузнецов сделал жест ВСУ

Задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву российских газопроводов «Северные потоки» украинец показал журналистам три пальца, поднятых вверх — указательный, средний и безымянный. Такой жест используют бойцы ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Bild.

Такой символ используется украинскими боевиками, как символ победы или приверженности национальной идентичности.

РЕН ТВ отмечает, что в основе жеста лежит государственный герб соседней страны — трезубец. По информации ANSA, суд итальянского города Болонья оставил Кузнецова под арестом.

Украинца арестовали 21 августа в Италии. Его подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году и детонации на нефтяном танкере Seajewel в порту итальянской Савоны в феврале 2025 года.