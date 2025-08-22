Украинца подозревают в причастности к двум диверсиям в Европе

Задержанного по делу о «Северных потоках» подозревают в подрыве танкера

Прокуратура итальянского города Генуя начала проверку возможной причастности задержанного украинца Сергея Кузнецова не только к подрыву газопроводов «Северный поток», но и к взрывам на нефтяном танкере Seajewel в порту Савоны в феврале этого года.

Как сообщает агентство Ansa, мужчина был арестован 21 августа во время отдыха в Италии.

Следствие поручило Отделу специальных операций (DIGOS) собрать дополнительную информацию о подозреваемом в рамках расследования инцидента с танкером, когда в его корпусе после двух взрывов образовалась пробоина.

Тогда, в феврале, обошлось без жертв и разлива нефти, а прокуратура рассматривала версии от технической неисправности до преднамеренного теракта.

Теперь фигурантом обоих дел стал один человек — Сергей Кузнецов, что указывает на возможную связь между двумя событиями и работу международной диверсионной группы. Расследование продолжается.