Украинские войска применяют в боях под Торецком в Донецкой Народной Республике сверхмощную пушку 2С7 «Пион» производства СССР. Об этом сообщает Bild на русском*.

«Пион» весит 60 тонн. Длина его ствола — 12 метров. Пушку создали в 1960-х годах в СССР для ликвидации бетонных сооружений противника.

Из «Пиона» стреляют снарядами калибра 203 миллиметра, каждый из которых весит 100 килограмм. Украинские войска потратили все такие боеприпасы еще весной 2022 года, и пушка с тех пор простаивала.

Однако недавно американцы продали ВСУ 203-мм боеприпасы от орудий М110 и М115. После этого «Пион» вновь появился на поле боя со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что киевские боевики потеряли пушку 2С7 на южно-донецком направлении.

*СМИ признано в России иностранным агентом.