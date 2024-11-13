Bild*: ВСУ используют мощную советскую пушку «Пион» с американскими снарядами
Фото - © Lvova Anastasiya (Львова Анастасия, Lvova). Собственная работа/Wikipedia.org
Украинские войска применяют в боях под Торецком в Донецкой Народной Республике сверхмощную пушку 2С7 «Пион» производства СССР. Об этом сообщает Bild на русском*.
«Пион» весит 60 тонн. Длина его ствола — 12 метров. Пушку создали в 1960-х годах в СССР для ликвидации бетонных сооружений противника.
Из «Пиона» стреляют снарядами калибра 203 миллиметра, каждый из которых весит 100 килограмм. Украинские войска потратили все такие боеприпасы еще весной 2022 года, и пушка с тех пор простаивала.
Однако недавно американцы продали ВСУ 203-мм боеприпасы от орудий М110 и М115. После этого «Пион» вновь появился на поле боя со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что киевские боевики потеряли пушку 2С7 на южно-донецком направлении.
*СМИ признано в России иностранным агентом.