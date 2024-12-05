Бил плеткой: жители «Императорских Мытищ» спасли собаку от хозяин-изверга

Вечером жители увидели через окно, что пьяный мужчина бьет плеткой пса. Собака жалобно скулила.

Истязания животного длились порядка двух часов. Во дворе дома собралась инициативная группа. Сначала неравнодушные граждане кричали мужчине, чтобы он прекратил издевательства. В ответ хозяин пса сказал, что «лучше бы пришли и покормили ее».

После этого жители решили спасти собаку.

Животное все же удалось забрать у агрессивного хозяина. Сам мужчина, как рассказали представители инициативной группы, был не против. Изъятую собаку зовут Вера. Ее напоили водой и накормили. На ночь животное оставил у себя один из жителей. Ей планируют найти новый дом.