Безработные нижегородцы украли электрокабели на 1 млн рублей

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В Нижнем Новгороде раскрыли серию краж на стройплощадках

Полиция в Нижнем Новгороде раскрыла серию краж электрокабелей на сумму около 1 млн рублей, сообщает pravda-nn.ru .

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейские задержали безработных ранее судимых мужчин 34 и 42 лет.

Злоумышленники признались, что нелегально проникали на стройплощадки в Московском, Нижегородском и Канавинском районах, где похищали электрокабели, которые вывозили на автомобиле, а затем продавали.

Всего задержанные совершили пять краж на общую сумму около 1 млн рублей. Нарушителям закона грозит до 5 лет заключения.