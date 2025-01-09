Безработные нижегородцы украли электрокабели на 1 млн рублей
В Нижнем Новгороде раскрыли серию краж на стройплощадках
Фото - © Медиасток.рф
Полиция в Нижнем Новгороде раскрыла серию краж электрокабелей на сумму около 1 млн рублей, сообщает pravda-nn.ru.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейские задержали безработных ранее судимых мужчин 34 и 42 лет.
Злоумышленники признались, что нелегально проникали на стройплощадки в Московском, Нижегородском и Канавинском районах, где похищали электрокабели, которые вывозили на автомобиле, а затем продавали.
Всего задержанные совершили пять краж на общую сумму около 1 млн рублей. Нарушителям закона грозит до 5 лет заключения.