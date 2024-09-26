Безработные избили российскую пенсионерку тростью из-за сережек

В Санкт-Петербурге 86-летняя женщина заявила полиции, что неизвестная избила ее тростью в попытке отнять серьги. Силовики уже задержали подозреваемую и соучастника нападения, сообщает « МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая пенсионерка получила от обидчицы минимум три удара тростью и один — кулаком. За помощью врачей пожилая петербурженка не обращалась.

Полицейские оперативно вышли на подозреваемых в нападении — ими оказались 41-летняя женщина и ее 37-летний знакомый. Оба злоумышленника нигде не трудоустроены, а гражданка ранее была судима за причинение тяжких телесных повреждений.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.