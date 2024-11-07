Безработного поджигателя задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобилей в начале января 2024 года, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

В январе в дежурную часть полиции поступил сигнал о возгорании автомобилей возле одного из домов на улице Волжская Набережная. В результате пострадала иномарка 47-летней местной жительницы, а также два припаркованных рядом транспортных средства. Анализ записей с камер видеонаблюдения показал, что поджог, вероятно, совершил мужчина.

Правоохранители задержали 46-летнего безработного жителя Сарова, который ранее имел судимости. Он признался в содеянном, отметив, что причиной поджога стала его личная неприязнь к владелице автомобиля.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.