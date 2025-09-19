Безнадежная пробка: несколько фур парализовали движение на трассе М-2
Несколько фур столкнулись и образовали пробку за ЦКАД и почти до Чехова
0:20
Огромная пробка образовалась на трассе М-2, где «сцепились» сразу несколько фур. Грузовики полностью парализовали движение, сообщает «МК: срочные новости».
В Сети пробку назвали абсолютно безнадежной. Она растянулась на трассе М-2 из Москвы — сразу за ЦКАД и почти до Чехова.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что ДТП произошло под мостом. Одна из фур влетела в барьерное ограждение, ее кабину сильно помяло.
Ранее велосипедист погиб при столкновении с автомобилем на западе столицы. Трагедия произошла на МКАД.
