Безнадежная пробка: несколько фур парализовали движение на трассе М-2

сегодня в 12:43

Несколько фур столкнулись и образовали пробку за ЦКАД и почти до Чехова

Огромная пробка образовалась на трассе М-2, где «сцепились» сразу несколько фур. Грузовики полностью парализовали движение, сообщает « МК: срочные новости ».

В Сети пробку назвали абсолютно безнадежной. Она растянулась на трассе М-2 из Москвы — сразу за ЦКАД и почти до Чехова.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что ДТП произошло под мостом. Одна из фур влетела в барьерное ограждение, ее кабину сильно помяло.

Ранее велосипедист погиб при столкновении с автомобилем на западе столицы. Трагедия произошла на МКАД.

