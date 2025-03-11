Беженка с Украины чуть не погибла при атаке беспилотников ВСУ на Подмосковье

Беженка с Украины едва не погибла в ЖК «Раменский» при массированной атаке украинских беспилотников на Московскую область. Один из дронов противника влетел ее в спальню, сообщает SHOT .

Девушка переехала в Раменский городской округ к родителям из Харькова после начала специальной военной операции.

Владелец пострадавшей квартиры Евгений Александрович рассказал, что прошедшей ночью они с женой проснулись от ужасающего грохота. Супруги обнаружили, что комната их дочери была засыпана обломками. К счастью, девушки в этот момент не было дома.

Буквально накануне девушка сняла квартиру в многоэтажке напротив. Она еще не успела перевезти свои вещи, которые были испорчены в результате атаки ВСУ. Целым в комнате остался лишь уголок с иконами.

При этом Евгений Александрович и его супруга не пострадали. К ним поднялись соседи и помогли потушить огонь. Сейчас пенсионеры даже боятся думать о том, сколько будет стоить ремонт.

Кроме того, мужчина долгое время работал в авиации. По его словам, за несколько часов до нападения на него нашло тревожное предчувствие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверо пострадавших остаются в больнице Видного после массированной атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье. Три человека погибли.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений», — отметил Воробьев.