Бежала от домашнего насилия: пропавшую в Армении чеченку нашли мертвой

В Ереване найдено тело 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой, которая уехала из России из-за домашнего насилия, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам знакомых, девушка покинула родину и попыталась скрыться в Ереване. Однако там преследование продолжилось. 15 октября чеченка пропала, после чего местная полиция начала ее поиски.

19 октября в одной из квартир Еревана, которую сдавали в аренду, Баймурадову нашли мертвой. Обстоятельства смерти неизвестны, полиция Армении проводит расследование дела.

Как написали правозащитники, перед пропажей девушка встречалась с «подругой из Instagram*», на которую в соцсети подписаны земляки Баймурадовой.

