Труп россиянина пролежал несколько дней в арендованной комнате на Бали

Труп 27-летнего россиянина обнаружили в деревне Переренан на Бали в Индонезии. Тело на протяжении нескольких суток лежало в арендованной комнате на вилле, сообщает SHOT .

17 октября мужчина должен был съехать из комнаты, но пропал. Работники виллы звонили ему и стучались в дверь, однако им никто не открыл.

Через некоторое время сотрудники виллы вскрыли замки и вошли. Мужчина лежал на полу без одежды. Вокруг него были раскиданы медикаменты, витамины, средства от насекомых и остатки еды.

На виске справа на голове трупа обнаружили маленькую рану. Правоохранители провели изъятие записей с камер видеонаблюдения.

Полицейские запросили разрешение у родственников, чтобы организовать вскрытие. Только в ходе этой процедуры удастся наверняка понять, что произошло.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.