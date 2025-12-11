Бежала от чаек и сломала палец: оренбурженка требует с курорта возмещения ущерба

Оренбурженка требует с курорта денег за сломанный палец во время побега от чаек

Жительница Оренбургской области подала в суд на ООО «Соленые озера» о взыскании денег, потраченных за испорченный отдых, сообщается на сайте судебного участка № 2 Оренбургского района.

Пострадавшая рассказала, что в июне посетила курорт «Соленые озера» в городе Соль-Илецке. Она заплатила за вход, аренду беседки и лежака. После прибытия на озеро Тузлучное женщина не делала ничего, что могло бы вызвать беспокойство и агрессию у местной фауны, но на нее напали живущие на озере чайки. Отдыхающая была вынуждена бежать и из-за этого сломала палец на левой ноге.

Женщина считает, что администрация курорта не обеспечила должный уровень безопасности в местах гнездовья птиц.

Она просит взыскать с компании стоимость входного билета (400 рублей), аренду беседки (5,5 тыс. рублей), проезд на вагончике по курорту (200 рублей), аренду лежака (1,6 тыс. рублей), затраты на лекарства (15 533 рубля 78 копеек), разницу между размером выплаченного пособия по больничному и средним заработком — 58 462 рубля 64 копейки, моральный ущерб — 50 тыс. рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке.

Иск принят к производству мирового судьи. По делу назначена подготовка на 22 декабря в 11 часов.

