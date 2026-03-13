Бездомный кот в Грузии одним ударом лапы уложил релоканта на больничную койку

Молодой человек по имени Евгений (afonemusic) рассказал в Сети, как расцарапанная кошкой рука привела его на больничную койку.

Релоканта в Грузии поцарапал уличный кот, в результате он попал на стол к хирургу. Полгода назад его семья приютила на даче рыжего бродягу. Он вел себя мирно, но однажды располосовал Евгению внутреннюю часть ладони и запястье — царапины были весьма глубокие.

Молодой человек обработал руку зеленкой и забыл об этом инциденте на 1,5 месяца. По прошествии этого времени Евгений случайно нащупал на руке болезненный лимфоузел. Он записался к врачу, прием должен был пройти через неделю. Однако день спустя рука начала сильно болеть, на ней появилась огромная красная полоса, а температура поднялась до 37,5 градуса.

Евгений срочно рванул за медпомощью, сначала ему выписали антибиотики в таблетках, но состояние не улучшилось. Тогда антибиотики начали колоть, но и это не помогло. Когда рука совсем опухла и воспалилась, парень вызвал бригаду скорой помощи. Однако медики лишь порекомендовали сходить на следующий день в больницу.

Молодой человек так и поступил. В медучреждении его тут же положили в отделение гнойной хирургии и провели операцию под наркозом. Еще пару дней после оперативного вмешательства он провел в стационаре, затем 2 недели делал перевязки. Два месяца спустя Евгений вылечился, но «котофобия», как он отмечает, осталась.

Вероятно, парень подцепил фелиноз — болезнь кошачьих царапин. Инфекция Bartonella henselae переносится блохами от животного к животному и передается через царапины или укусы человеку. На месте царапины начинается воспаление, также воспаляются лимфоузлы, возможна лихорадка. В легких случаях все проходит самостоятельно, при осложнениях требуются антибиотики.

