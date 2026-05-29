Бездомный агрессивный ребенок обливает детей помоями в Калининграде

Жительница Калининграда рассказала в соцсетях, что ее дети стали жертвами агрессивного беспризорного ребенка, который весь день ходит на улице голодный и грязный. По словам самого мальчика, его каждый день отправляет гулять отец.

«В нашем дворе гуляет ребенок, он бездомный. Очень агрессивный. Я, как взрослый, понимаю, что это способ выживания. Но он обижает моих детей, соседских. Сам из другого двора», — рассказала женщина.

Россиянка также рассказала, что лично встретилась с беспризорным ребенком и позвала его в магазин, чтобы купить еды. Мальчик не стал отказываться.

В комментариях к публикации пользователи Сети по-разному отреагировали на случившееся. Пока одни сочувствовали тяжелой судьбе ребенка, другие рекомендовали женщине обратиться за помощью в службу опеки и не контактировать с мальчиком, чтобы не создать себе проблем — в теории, по словам комментаторов, родители беспризорника не лишены родительских прав и могут написать заявление о домогательствах.

Чем закончилась история, на момент публикации заметки не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.