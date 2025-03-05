Без прав и пьяный: попытка уехать от ДПС закончилась для лихача ударом в столб

Пьяный водитель пытался уйти от погони в Ленобласти и влетел в столб

В Ленинградской области сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2113, чтобы проверить документы водителя, но не успели этого сделать, так как мужчина решил скрыться от них. В результате 15-минутной погони лихач врезался в столб. Позднее выяснилось, что он был сильно пьян, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что стражи порядка планировали проверить документы у 27-летнего автомобилиста на Мурманском шоссе в Волхове, но тот неожиданно нажал на педаль газа и попытался скрыться.

Во время погони водитель решил полностью игнорировать правила дорожного движения, сделав в какой-то момент разворот на 360 градусов — он попал на видео. Мужчина пытался совершить другой маневр, но машину занесло и дважды прокрутило вокруг оси.

На пересечении проспекта Державина и Песочного переулка лихач не справился с управлением и врезался в столб. Позднее стражи порядка выяснили, что водитель находился в состоянии сильного опьянения, у него не было прав, а само транспортное средство давно снято с учета. Другие подробности случившегося устанавливаются.