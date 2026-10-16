Бьет, пьет, снимает дочь голой на камеру: «мать года» нашли в Новокузнецке

В Новокузнецке горе-мать ведет разгульный образ жизни и открыто заявляет, что хочет избавиться от маленькой дочери. Также она снимает девочку голой на камеру и публикует в соцсетях. Эту историю рассказала пользовательница Сети Анна Гольц.

Женщина воспитывает трехлетнюю дочь. По словам Анны, она не исполняет родительские обязанности, умышленно игнорирует болезненное состояние ребенка, практически не кормит ее, а также открыто заявляет, что дочь ей не нужна и она хочет избавиться от нее.

Анна утверждает, что женщина ведет разгульный образ жизни, часто выпивает и нигде не работает, живя на детские пособия. Она проживает у своей матери, с которой часто конфликтует. При этом жительница Новокузнецка делает в соцсетях публикации сомнительного содержания.

В одном из таких роликов женщина показала, как моет свою дочь. При этом девочка в кадре запечатлена голой, без какой-либо одежды. В другом ролике горе-мать заявила, что будет бить свою дочь, если та в будущем будет плохо учиться в школе или плохо себя вести. Еще в одном видео женщина показала, как избивает свою мать. Также жительница Новокузнецка публикует свои фотографии, на которых видны ее гениталии.

«Я хочу вернуться в прежнюю жизнь, когда не было дочери, когда я могла гулять и бухать, мать н**** послать», — рассказала горе-мать в своем канале.

Как утверждает Анна, опека не принимает никаких действий по поводу семьи. Девушка обратилась в прокуратуру. Также Анна заявила, что горе-мать болеет ВИЧ, но проходит ли она терапию — неизвестно.

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