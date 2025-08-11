Бессонные ночи из-за зуда: песчаные блохи кусают россиян на пляжах в КНР

Песчаные блохи нападают на россиян на пляжах в Китае

Песчаные блохи начали действовать более активно и чаще кусать россиян на пляжах в Китае. Еще в КНР увеличивается число заболевших лихорадкой чикунгунья, переносимой от комаров, сообщает SHOT .

Путешественники из России пожаловались, что после похода на пляжи на юге КНР у них появлялись странные множественные укусы на ногах. Наиболее часто с ними сталкивались те, кто долгое время лежал на песке или полотенце.

Больше всего песчаных блох заметили россияне, которые отдыхали в бухте Дадунхай в городе Санье. После укуса кожа начинает сильно чесаться. Спать ночью из-за этого сложно.

Известно, что песчаные блохи — паразиты. Их укусы могут спровоцировать некоторые болезни, например, саркопсиллез и тунгиоз.