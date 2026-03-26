Бесплатное окрашивание: волосы россиянок позеленели после бассейна в глэмпинге

Волосы девушек окрасились в зеленый цвет после купания в бассейне одного из глэмпингов, расположенного на Куршской косе в Калининградской области.

Одна из пострадавших рассказала в соцсетях, что вместе с сестрой заселились в бунгало с бассейном и баней. Позднее к ним присоединилась подруга, которая не планировала оставаться до утра. Во время отдыха девушки искупались в бассейне и заметили, что у них теперь зеленые волосы.

Клиентки обратились в администрацию глэмпинга, однако вместо извинений в ответ услышали требование съехать, так как они превысили разрешенное количество проживающих в двухместном номере. Если они не съедут, то девушек «выведет» охрана, заявили отдыхающим.

Возмущенные происходящим клиентки вызвали полицию, зафиксировали и зеленые волосы, и факт, что их выгнали. Затем написали заявление. С приехавшим на место владельцем глэмпинга разговор также не задался.

«Жаль, что не прочитали отзывы заранее и наступили на те же грабли», — подписала видеоотзыв девушка.

