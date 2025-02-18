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Ночью над российской военной базой Хмеймим в Сирии сбили неизвестные летательные аппараты, сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на сирийские СМИ и военных блогеров. По словам военкора Олега Блохина, на Хмеймим было «совершено нападение», после чего на базе объявляли боевую тревогу.

Каналы, освещающие ситуацию в САР, заявляли о взрывах над местом дислокации Авиационной группы ВКС РФ и уничтожении беспилотников. Сведений о наличии пострадавших и возможных разрушениях пока нет.

В Сети также опубликовано видео, как утверждается, полета дронов над Хмеймимом и стрельбы по ним.

Официально информация об атаке БПЛА на российскую военную базу пока не подтверждалась.

Новые власти Сирии заявляли, что будут сохранять армейские базы России на своей территории, пока это будет выгодно Дамаску. Ранее российский президент Владимир Путин провел первые переговоры с президентом САР переходного периода Ахмедом Шараа.

