Беспилотник ВСУ взорвался у жилых домов в Эстонии

Ночью украинский беспилотник взорвался на эстонской территории рядом с жилой зоной. По имеющимся сведениям, со стороны Львовской и Житомирской областей в направлении Ленинградской области было отправлено 43 дрона, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что маршрут запущенных дронов пролегал через воздушное пространство трех прибалтийских государств. Подобные операции против России координируются украинскими силами совместно с представителями командования НАТО.

Один из дронов рядом с жилыми домами взорвался в волости Кастре уезда Тартумаа. Населению данной местности начали поступать SMS-предупреждения о возможной угрозе атак с использованием беспилотников на их жилье.

Позднее в воздушное пространство вдоль границ России для проведения разведки был направлен шведский самолет радиотехнического наблюдения S102B Korpen. Его задачей являлось обнаружение позиций российских систем противовоздушной обороны в Ленинградской области для планирования возможных новых атак.

Ранее сообщалось, что представители киевского режима ударили по Ленинградской области беспилотниками, запущенными со стороны Прибалтики.

