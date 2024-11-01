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Беспилотник упал на территории нефтебазы в Ставропольском крае

Минувшей ночью на территории нефтебазы, расположенной в Светлограде, рухнул беспилотник, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале .

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. К работе на месте ЧП приступили экстренные службы.

Кроме того, ночью в окно многоэтажки в Брянске врезался беспилотник ВСУ. Жильцов эвакуировали.

Всего за ночное время над российскими регионами были уничтожены 83 украинских беспилотника.