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В Брянске эвакуировали жильцов дома, который атаковал украинский беспилотник

В Брянске эвакуировали пятерых жильцов многоквартирного дома, в окно которого врезался беспилотник ВСУ, сообщает РЕН ТВ .

По словам собеседника телеканала, в квартирах отключат воду, а здание обесточат.

Как сообщает SHOT, место падения обломков оцеплено.

Ночью беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Брянске. В результате атаки пострадал местный житель.

Губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в результате атаки на одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. По его словам, силы ПВО уничтожили четыре украинских дрон над территорией области.