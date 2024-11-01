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83 украинских беспилотника уничтожены над российскими регионами за ночь

Украинские войска ночью попытались нанести удары по территории России с использованием беспилотников самолетного типа. Атаку удалось успешно отразить, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 83 БПЛА противника. 36 из них уничтожили над Курской областью, 20 — над Брянской областью, 8 — над Воронежской областью.

Также 12 БПЛА сбили над Крымом. Четыре дрона ликвидировали над Орловской и три — над Белгородской областью.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ устроили массовый налет дронов вечером 31 октября и ночью 1 ноября. В небе региона уничтожили 61 беспилотник противника.