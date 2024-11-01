Ночью ВСУ устроили массовый налет дронов на Курскую область

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Смирнов: за ночь в Курской области сбили 61 украинский беспилотник

Украинские войска вновь попытались нанести удары беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Курской области. Однако их уничтожили средства противовоздушной обороны, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Российские войска ликвидировали 61 БПЛА противника за ночь. Удары наносились с 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября.

Также Смирнов поблагодарил бойцов ПВО за проделанную работу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ атаковали Курскую область якобы «для достижения дипломатических целей». Киев планировал воспользоваться ситуацией в свою пользу.