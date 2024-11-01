Зеленский рассказал о причинах нападения ВСУ на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ напали на Курскую область для достижения дипломатических целей, сообщает Ura.ru .

«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — заявил он в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

По его словам, операция в Курской области играет ключевую роль в реализации украинских инициатив по урегулированию конфликта.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могли захватить Курскую АЭС, но не попытались этого сделать, так как «не хотели».