Зеленский рассказал о причинах нападения ВСУ на Курскую область
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ напали на Курскую область для достижения дипломатических целей, сообщает Ura.ru.
«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — заявил он в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.
По его словам, операция в Курской области играет ключевую роль в реализации украинских инициатив по урегулированию конфликта.
Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могли захватить Курскую АЭС, но не попытались этого сделать, так как «не хотели».