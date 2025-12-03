Бес в ребро: 85-летняя пенсионерка занялась сексом с молодым парнем и после умерла

В Туле 85-летняя пенсионерка умерла после секс-свидания с молодым мужчиной

В Туле 85-летняя пенсионерка скончалась после секс-свидания с 33-летним мужчиной. Пожилая женщина нашла его на сайте знакомств, сообщает Baza .

Пенсионерка познакомилась в интернете с 33-летним Вячеславом К. После общения пара решила устроить реальную встречу которая дошла до секса, однако дальше свидание не задалось. В ходе ссоры Вячеслав избил пенсионерку и покинул квартиру.

Пострадавшая самостоятельно добралась до больницы и рассказала о случившемся врачам, после чего скончалась от полученных травм.

Правоохранительные органы задержали мужчину. В ходе допроса, узнав о смерти пенсионерки, Вячеслав раскаялся и во всем сознался.

В отношении Вячеслава возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека). Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

