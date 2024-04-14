Главная

Белый дом: Иран будет атаковать Израиль несколько часов

В Белом доме определили продолжительность атаки Ирана на Израиль
Происшествия

В Белый дом читают, что Иран будет атаковать Израиль несколько часов, сообщает РИА Новости.

Иран будет атаковать Израиль в течение нескольких часов, заявила официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Она отметила, что в администрации США находятся на связи с израильским кабинетом и партнерами.

«Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», — отметила чиновница.

Ранее Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал ракетную атаку по Израилю.