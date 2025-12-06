сегодня в 14:48

Бельгиец с эскортницами из Таиланда напал на россиянку у моря в Паттайе

Бельгиец с эскортницами из Таиланда избили туристку из России на пляже в Паттайе. Девушка сделала им замечание из-за курения, в результате путешественницу из РФ планируют депортировать, сообщает Baza .

Пара туристов из Москвы пришла на пляж в Паттайе. Неподалеку от них на полотенце лег мужчина из Бельгии, с которым были молодые тайские эскортницы.

Москвичка попросила мужчину не курить. Однако он разозлился и сильно ударил ногой песок. Последний попал в глаза россиянке.

Пострадавшая поступила так же. После этого одна из тайских эскортниц сняла с москвички лифчик. Ссора переросла в драку.

На место происшествия приехали полицейские и разняли туристов. Приезжего из Европы отпустили. Тайская эскортница заявила, что якобы у нее травмировано ухо из-за драки.

Пострадавшая попросила компенсацию в размере 47 тыс. рублей. За это она пообещала снять обвинения.

Москвичи платить не захотели. В результате их могут депортировать и закрыть въезд в Таиланд.

На опубликованной записи россиянин спорит с, предположительно, бельгийцем. Тот одет в футболку с дизайном американского флага.

