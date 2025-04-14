Беглеца из зоны СВО догнали в Ленобласти. Он стоял пьяным у тела убитой женщины

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Беглого военного задержали рядом с телом насмерть забитой женщины в Ленобласти

В деревне Яльгелево Ленинградской области обнаружили труп 34-летней женщины, которую забили насмерть. На месте происшествия задержали пьяного мужчину, который оказался беглым военнослужащим, утверждает «Фонтанка» .

Труп женщины нашли днем 13 апреля в одном из деревенских домов. На ее теле были гематомы в области грудной клетки.

На месте происшествия сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину. Задержанный был сильно пьян и, как выяснилось, раньше воевал в зоне спецоперации, но самовольно покинул расположение воинской части.

Беглого армейца доставили в полицейский отдел, на него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.