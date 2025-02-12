«Бегать не умеешь, жирная х***?»: воровка масла дралась с кассиршами в Химках

В Химках воровка сливочного масла подралась с кассиршами на улице

Жители подмосковных Химок показали видео, как сотрудницы местного супермаркета дерутся на улице с девушкой, предположительно, похитившей около 20 пачек сливочного масла. Драка сопровождается взаимными оскорблениями и нецензурной бранью. Видео инцидента опубликовали в местном Telegram-канале «Типичные Химки» .

Автор публикации утверждает, что драка злоумышленницы и кассирш произошла на проспекте Мельникова. Заявлено, что девушка похитила из местного «Магнита» около 20 пачек масла и «устроила из этого целое шоу».

На кадрах видно, как несколько девушек в красной форме окружили брюнетку у магазина, после чего она достала из сумки кучку пачек с маслом. Когда девушка вытряхнула из сумки «улов», она принялась бежать, но остановилась и начала оскорблять работниц.

«Что, бегать не умеешь, жирная х***?» — кричала полная девушка одной из сотрудниц.

После этого работницы догнали предполагаемую воровку повалили ее на землю. Вскоре после этого видео оборвалось.