Бегают по дворам и кидаются на людей: кабаны кошмарят жителей Москвы и области

Число диких кабанов в Москве и области выросло с 500 до 650 особей. Животные бегают по дворам жилых комплексов и могут наброситься на людей, сообщает Mash .

За 3 года количество вепрей в Московской области увеличилось на 150 особей. Кабаны ищут новые места обитания. Они покидают лес и идут по направлению к людям.

Дополнительное давление на кабанов оказывают охота и риск отстрела. Животные идут ближе к городу, чтобы обеспечить себе безопасность.

Сейчас идет один из опаснейших периодов — гон. Самцы проявляют агрессию, двигаются со скоростью 40 км/ч. Они могут нанести тяжелые травмы прохожим.

Жителям Московского региона порекомендовали держаться подальше от кабанов. Заметившим животное необходимо сразу сообщить об этом экстренным службам.

