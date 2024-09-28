сегодня в 18:28

Baza: взрыв произошел на железнодорожном мосту в Самарской области

Неизвестное устройство взорвалось на ж/д мосту в районе города Кинель в Самарской области. В результате взрыва были повреждены островки безопасности. Об этом сообщает Baza .

Инцидент случился на перегоне 94 км-103 км Куйбышевской железной дороги. В ЧП происшествия никто не пострадал.

Сейчас движение поездов по мосту временно приостановлено. При этом железнодорожные пути не повреждены.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и оперативные службы.