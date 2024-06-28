Baza: в Подмосковье граффитчик угрожал охраннику пистолетом
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В Подмосковье граффитчик наставил на охранника пистолет, пока его друзья раскрашивали вагоны, сообщает Baza.
Граффитчики рисовали на вагонах на станции «Львовская», когда их заметил охранник. Он вместе с машинистом вышел поговорить с вандалами.
После перепалки один из парней достал травматический пистолет, наставил его на охранника и кричал друзьям, чтобы те «доделывали» вагоны.
Также граффитчик сказал охраннику, что готов «постреляться», если тот помешает им.
Охранник отреагировал на это спокойно, отметив, что ему незачем драться с нарушителем. Все это время и охранник, и вандал записывали происходящее на камеру.
Граффитчик посоветовал мужчине отправиться в вагон, пообещав, что в этом случае его не тронут. Охранник и машинист последовали его совету.