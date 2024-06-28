Baza: в Подмосковье граффитчик угрожал охраннику пистолетом

В Подмосковье граффитчик наставил на охранника пистолет, пока его друзья раскрашивали вагоны, сообщает Baza .

Граффитчики рисовали на вагонах на станции «Львовская», когда их заметил охранник. Он вместе с машинистом вышел поговорить с вандалами.

После перепалки один из парней достал травматический пистолет, наставил его на охранника и кричал друзьям, чтобы те «доделывали» вагоны.

Также граффитчик сказал охраннику, что готов «постреляться», если тот помешает им.

Охранник отреагировал на это спокойно, отметив, что ему незачем драться с нарушителем. Все это время и охранник, и вандал записывали происходящее на камеру.

Граффитчик посоветовал мужчине отправиться в вагон, пообещав, что в этом случае его не тронут. Охранник и машинист последовали его совету.