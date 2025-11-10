Baza: в Москве девушке ампутировали руки после связывания колготками в соцдоме

Постоялице социального дома в Москве ампутировали кисти рук после того, как персонал связал ее шерстяными колготками. Девушка страдает эпилепсией и аутоагрессией, сообщает Baza .

Инцидент произошел в соцдоме «Обручевский. В учреждение поступают инвалиды I и II групп с психическими расстройствами.

20-летняя Екатерина (имя изменено) неоднократно пыталась причинить себе вред, поэтому в предыдущих медучреждениях ее приходилось фиксировать с помощью различных методов. Однако в соцдоме «Обручевский» к ней применили более жесткие меры: девушку связали шерстяными колготками, после чего о ней забыли.

Вспомнили о девушке, когда у нее уже началась гангрена: руки сильно опухли, стали синими, кровообращение почти прекратилось. В итоге пришлось ампутировать кисти.

Муниципальные депутаты, узнавшие о случившемся, обратились в СК с просьбой проверить действия сотрудников соцдома. Столичный департамент труда и соцзащиты населения признал халатность персонала. В настоящее время проводятся следственные действия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.