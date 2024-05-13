Baza: в Ленобласти полицейские остановили на трассе «мефедроновый пикап»

В Ленинградской области полицейские остановили пикап Dodge Ram, в котором водитель перевозил почти центнер прекурсоров для производства мефедрона, сообщает Baza.

Пикап остановили 8 мая в Тосненском районе. Водитель начал заметно нервничать, во время осмотра сотрудники полиции нашли 20 канистр и три бочки с неизвестными жидкостями общим весом более 70 кг. По данным экспертизы, в них были прекурсоры для производства мефедрона.

В доме в коттеджном поселке «Американская деревня» мужчина организовал саму лабораторию. В ней обнаружили посуду, реактор, весы, оборудование, защитные маски и 35 поддонов с готовым мефедроном весом 146 кг.

На злоумышленника завели дело по статье об изготовлении наркотических веществ в особо крупном размере.