Baza: в Белгороде сотрудников полиции задержали с 6 кг наркотиков

В белгороде сотрудницу патрульно-постовой службы (ППС) и ее экс-коллегу задержали с 6 кг наркотиков. Утром девушка занималась охраной правопорядка, а по вечерам доставляла запрещенные вещества, сообщает Baza .

Инцидент произошел вечером 14 мая. На трассе М-2 был остановлен автомобиль, в котором находились 31-летняя сотрудница ППС Диана К. и 30-летний бывший сотрудник ППС Антон З. В ходе осмотра машины сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в сабвуфере 6 больших полимерных свертков и еще один сверток поменьше. Общий вес находки составлял 6 кг.

Экспертиза установила, что внутри свертков находятся «соль» и мефедрон. Согласно данным следствия, наркотики перевозились с целью дальнейшей продажи.

Подозреваемых задержали. В отношении Дианы и Антона возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (покушение на производство и сбыт наркотиков). Также на мужчину возбудили административное дело за употребление запрещенных веществ.

Правоохранительные органы провели внутреннюю проверку и уволили Диану К. со службы за совершение поступка, порочащего честь сотрудника МВД.