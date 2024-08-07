Baza: шахматистка отравила соперницу ртутью в Дагестане

В Дагестане во время чемпионата по шахматам одна из участниц что-то подлила сопернице под доску, вещество оказалось ртутью, сообщает Baza .

Инцидент произошел 2 августа в Доме шахмат в Махачкале. Перед началом соревнований одна из участниц растерла, по предварительным данным, ртуть по столу соперницы. Во время матча этой девушке стало плохо.

Ртуть собрали в пакет после соревнований. На место ЧП вызвали правоохранителей. По камерам наблюдения стало ясно, что ртуть вылила шахматистка Амина А. Ранее она говорила другим участникам, что решила отомстить своей сопернице Умайганат О., которая ее якобы чем-то обидела. Девушку задержали.

Отмечается, что шахматистка могла отомстить за поражение в предыдущем мачте. Тогда обе девушки набрали одинаковое количество баллов, но победу присудили именно второй.

После отравления пострадавшая все-таки смогла завершить соревнования, где заняла призовое место.