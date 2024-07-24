Baza: пострадавшим при взрыве авто в Москве оказался тезка Андрея Торгашова

Во время взрыва иномарки Toyota Land Cruiser на севере Москвы пострадал не заместитель начальника войсковой части Ракетных войск специального назначения Подмосковья Андрей Торгашов, а его тезка по имени и фамилии, сообщает Baza .

В СМИ появилась информация, что при взрыве иномарки на Синявинской улице пострадали Торгашов и его супруга. Оказалось, что в это время в автомобиле находился его тезка, который не имеет отношения к воинской части, но также служит в ВС РФ.

В автомобиль Land Cruiser было заложено взрывное устройство. По предварительным данным, случившееся стало покушением на убийство.

Взрывотехники продолжают работу на месте происшествия. Подозреваемого уже ищут. Он попал на камеры видеонаблюдения в момент, когда закладывал взрывчатку к днищу машины.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оторвало ступни. Пассажирка автомобиля получила повреждения лица.

Замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов уже заявил, что подорванная в Москве машина ему не принадлежит. Ранее на такой же версии настаивала его супруга.