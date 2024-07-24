Опубликовано видео закладки СВУ под машину офицера в столице

Mash опубликовал видео, на котором показано, как ночью под машину офицера по имени Андрей во дворе столичного двора заложили взрывное устройство.

На кадрах видно, как молодой человек в светлой толстовке подошел к Toyota Land Cruiser и установил взрывчатку в районе места водителя. После произошедшего злоумышленник скрылся.

Взрыв во дворе дома на Синявинской улице в Москве произошел утром 24 июля. Трагедия произошла в момент, когда офицер ВС РФ с супругой были в салоне.

Замначальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи ВС РФ оторвало ступни, но мужчина выжил. Вместе с женой мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.