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Baza: молодые родители выгуливали ребенка в клетке на колесиках в Оренбурге

Молодая семья с ребенком вышла на прогулку в Оренбурге, вместо коляски малыш сидел в клетке на колесиках, сообщает Baza .

Очевидцы запечатлели странную картину. Женщина и мужчина с чемоданом прогуливались по улице, пока их ребенок сидел в клетке на колесиках.

Мать передвигала сооружение, в котором сидел малыш, с помощью ручки. Впереди молодой семьи бежала их собачка.

Ребенок вел себя спокойно. Судя по видео, которое появилось в Сети, вместе с малышом в клетке было еще животное.

Очевидцев такое поведение молодых родителей смутило.