Baza: молодые родители выгуливали ребенка в клетке на колесиках в Оренбурге
Фото - © Telegram-канал "Baza"
Молодая семья с ребенком вышла на прогулку в Оренбурге, вместо коляски малыш сидел в клетке на колесиках, сообщает Baza.
Очевидцы запечатлели странную картину. Женщина и мужчина с чемоданом прогуливались по улице, пока их ребенок сидел в клетке на колесиках.
Мать передвигала сооружение, в котором сидел малыш, с помощью ручки. Впереди молодой семьи бежала их собачка.
Ребенок вел себя спокойно. Судя по видео, которое появилось в Сети, вместе с малышом в клетке было еще животное.
Очевидцев такое поведение молодых родителей смутило.