Baza: девочки из Дагестана пропали после неизвестной игры в Telegram

Девочки, ушедшие из дома в Дагестане, играли в неизвестную игру в Telegram, где их заставили выпить валерьянку и убежать от родителей, сообщает Baza .

В Дагестане 14 февраля пропали две школьницы, Солтанат и Саида, которые ушли из дома в селе Нижнее Казанище. Девочки направлялись в школу, а после занятий поехали в Буйнакск, где зашли в кафе и аптеку за валерьянкой, и исчезли.

Сотни волонтеров начали поиски, и рано утром 15 февраля девочек нашли в лесу. Они были в состоянии переохлаждения и были доставлены в больницу, где им сделали промывание.

В ходе допроса девочки рассказали, что выпили валерьянку по указанию неизвестной игры в Telegram, однако подробности о самой игре остаются неизвестными, так как девочки удалили все чаты перед уходом из дома.

Региональный Следственный комитет проверяет версию о связи исчезновения детей с заданием в игре. Местные жители высказывают различные предположения о причинах пропажи, включая домыслы о «влиянии аниме».