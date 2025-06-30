Baza: автомобиль взорвался на улице Плеханова в Москве

Очевидцы рассказали о двух взрывах на улице Плеханова в российской столице. По предварительной информации, взорвался автомобиль, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, что на месте взрыва произошел пожар. В небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма.

В настоящее время огонь перекинулся на соседнее здание отеля «Перово Плаза», горит фасад с 1 по 3 этаж. Информации о погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

На месте происшествия работают городские экстренные службы.