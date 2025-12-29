Бастрыкину разрешили преследовать экс-судью Мосгорсуда, взявшего 51-ю статью

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Московского городского суда Дмитрия Гришина. Фигуранту вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ), пишет «Царьград» .

Решение было озвучено на заседании коллегии. Сам отставной судья на процесс не явился, направив ходатайство о рассмотрении вопроса в свое отсутствие.

Уголовное дело связано с аварией, произошедшей 20 апреля на трассе М-8 «Холмогоры». По данным следствия, Дмитрий Гришин, управляя внедорожником Land Rover, превысил скорость и, совершая обгон на перекрестке, выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с Renault, который в этот момент выполнял поворот.

В результате столкновения водитель Renault и его супруга получили тяжкие телесные повреждения. Сам Гришин не пострадал.

В ходе доследственной проверки экс-судья отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ, гарантирующей право не свидетельствовать против себя.

Для возбуждения уголовного дела против судьи (в том числе находящегося в отставке) требуется обязательное согласие ВККС. Это особая процедура, обеспеченная судейской неприкосновенностью. Ходатайство должен лично направлять председатель СКР. Если в дальнейшем обвинение будет переквалифицировано на более тяжкую статью, запрос в коллегию судей придется направлять повторно.

Теперь, после получения санкции Высшей квалифколлегии, Следственный комитет может официально возбудить уголовное дело и продолжить расследование обстоятельств аварии.

