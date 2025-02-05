Бастрыкина заинтересовали увечья водителя в дорожном конфликте в Подмосковье

В сентябре 2021 года на федеральной трассе М-2 «Крым» произошел серьезный конфликт между водителями, в результате чего один из них получил ожог от перца. Пострадавший житель Подмосковья обратился за помощью в Следственный комитет РФ, после чего его дело на личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК РФ .

Мужчина, ставший жертвой нападения, выразил недовольство расследованием дела через интернет-обращение к Бастрыкину. По словам заявителя, женщина-пассажир другого автомобиля сначала вербально оскорбила его, затем угрожала оружием, а в завершение конфликта применила газовый баллончик, распылив его содержимое в лицо потерпевшему. Председатель СК России незамедлительно отреагировал на ситуацию, потребовав детального доклада по данному уголовному делу.

В производстве Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области находится уголовное дело, которое получило широкий общественный резонанс благодаря публикациям в средствах массовой информации. Потерпевший, получивший серьезные повреждения в виде ожога глаз, выразил обеспокоенность длительностью следственных мероприятий.

Инцидент сопровождался угрозами со стороны женщины, которая не только угрожала пистолетом, распылила перец из баллончика, но и размахивала топором в целях запугать пострадавшего.

Обратившийся в СК мужчина считает, что это дело намеренно затягивают. Теперь центральный аппарат ведомства следит за тем, чтобы поручение Бастрыкина было выполнено.