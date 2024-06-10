СК заинтересовался ДТП, в котором полицейский сбил скрывающихся на мотоцикле детей

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Бастрыкин потребовал доклад по ДТП на Урале, где полицейский сбил детей

Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль расследование автоаварии в Новоуральске, где инспектор дорожной полиции в ходе погони сбил детей, уезжавших от него на мотоцикле. Главе СК предоставит доклад по ситуации исполняющий обязанности регионального подразделения ведомства Константин Мирошниченко, сообщает «Царьград» .

Происшествие случилось 8 июня. Дорожный полицейский пустился в погоню за детьми, которые катались на питбайке. В один момент правоохранитель врезался в мотоцикл и сбил несовершеннолетних.

После аварии детей пришлось госпитализировать.

По факту столкновения инспектора ДПС и детей на мотоцикле проводится проверка.