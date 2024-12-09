Бастрыкин раскрыл, сколько взяток получила подмосковная чиновница Стригункова

Бастрыкин: Стригункова забирала себе 70% от взяток на 170 млн руб в Подмосковье

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что экс-первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова и ее сообщники за несколько лет получили взяток более чем на 170 миллионов рублей. По словам главы ведомства, более 70% от этой суммы чиновница оставляла себе, сообщает РИА Новости .

Стригункову арестовали в апреле 2024 года по делу о взяточничестве с госконтрактами, по которым должны были ремонтировать подмосковные больницы. Тогда бывшему первому замглавы регионального правительства инкриминировали получение взяток минимум на 123 миллиона рублей. Светлана Стригункова отрицала свою вину.

«Общая сумма взяток составила более 170 миллионов рублей, причем 70% себе оставила Стригункова», — сказал Бастрыкин, добавив, что остатки от суммы распределялись между сообщниками.

По словам председателя Следкома, Стригункова и ее соучастники получали незаконные денежные вознаграждения в 2021–2023 годах. Взятки поступали от глав строительных компаний и составляли 5-10% от сумм подписанных контрактов.