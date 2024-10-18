Бастрыкин раскрыл, как выяснили механизм взорвавшей Татарского бомбы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью kp.ru рассказал, что сотрудники ведомства смогли установить способ активации бомбы, убившей военкора Максима Фомина (более известный как Владлен Татарский) в Санкт-Петербурге. По его словам, следователи получили эту информацию после экспертизы частей взрывного устройства.

Бастрыкин отметил, что части взрывчатки обнаружили и изъяли сотрудники криминалистических подразделений. Они участвовали в осмотре петербургского кафе, где произошел теракт, и прилегающей к нему территории.

«Сотрудниками <…> обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие», — сказал Бастрыкин.

Глава Следкома также рассказал о расследовании уголовного дела о теракте, в ходе которого ранили писателя Захара Прилепина. По словам Бастрыкина, на месте террористической атаки нашли важные вещдоки, в том числе несработавшую противотанковую мину. Осмотр места ЧП проводили с привлечением специальной криминалистической техники.

По делу о теракте в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский и еще 40 человек пострадали, осудили россиянку Дарью Трепову*. Суд приговорил девушку к 27 годам лишения свободы.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов в России.