Бастрыкин поручил изучить причины смертельного ДТП с автобусом в Петербурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить обстоятельства ДТП, ставшие причиной гибели людей при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.

10 мая в центре Петербурга автобус упал в реку после столкновения с легковой машиной. Авария произошла на Поцелуевом мосту. Около 10 человек сами выбрались, остальных достали спасатели. Погибли семь человек.

Бастрыкин дал несколько поручений. Так, следователям нужно тщательно проанализировать работу ООО «Такси»: обеспечивала ли компания трудовые права сотрудников, как проводили подбор персонала, принимали на работу водителей и т. д. Еще специалисты проверят законность получения гражданства РФ водителем автобуса.

В рамках возбужденного по факту ДТП уголовного дела проведут все необходимые экспертизы, среди которых и техническая.

В рамках дела правоохранители провели обыски в ООО «Такси». У компании изъята и изучается документация. Также были допрошены руководители, диспетчер и другие ответственные лица.

Ход расследования данного дела находится на контроле главы СКР.